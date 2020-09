Redação AM POST

O deputado federal, Marcelo Ramos (PL), foi diagnosticado com o novo coronavírus (COVID-19) nesta terça-feira (15). A informação foi confirmada ao AM POST nesta manhã pela assessoria do político.

O parlamentar teve agenda intensa neste final de semana no interior do Amazonas e passou pelos municípios de Itacoatiara, Parintins e Borba.

Marcelo Ramos apresentou sintomas leves e ficará em isolamento residencial nos próximos dias em Manaus.