MDB de Braga confirma apoio a pré-candidatura de Amazonino a prefeitura de Manaus

Redação AM POST

Foi confirmado na tarde desta terça-feira (15/9) o apoio do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), comandado no Amazonas pelo senador Eduardo Braga (MDB), a pré-candidatura a prefeitura de Manaus, do ex-governador, Amazonino Mendes (Podemos).

O partido de Braga divulgou nota informando que a decisão foi tomando depois de um longo e produtivo debate interno em que se chegou ao nome de Amazonino que entende a forma da sigla de enxergar a gestão pública.

“Estaremos ao lado de AMAZONINO MENDES nesta caminhada, sugerindocomo única condição a realização de uma administração democrática e transparente”, disse o partido.

Leia nota na íntegra:

NOTA OFICIAL

Depois de um longo e produtivo debate interno, durante o qual discutiram-se à exaustão os problemas enfrentados por nosso município, procurando apontar soluções factíveis, este Diretório chegou a uma decisão sobre a disputa pela Prefeitura de Manaus.

Ouvindo também o clamor das ruas, entendemos que é hora de optar pela experiência, pela segurança de quem pode conduzir com equilíbrio e eficiência os destinos de nossa cidade. O MDB, que teve experiências extremamente exitosas na gestão do Estado e de vários municípios amazonenses, apoiará um nome que entende a nossa forma de enxergar a gestão pública.

Estaremos ao lado de AMAZONINO MENDES nesta caminhada, sugerindo como única condição a realização de uma administração democrática e transparente, que ouça o cidadão e encaminhe a solução dos problemas que mais afligem a todos, a exemplo do transporte coletivo, trânsito, infraestrutura urbana e educação de qualidade.

Queremos destacar o compromisso do MDB na defesa de um sistema de Saúde humanizado e eficiente, garantindo atendimento digno e respeito a todos que dependam da rede municipal de saúde.

Manaus, 15 de setembro de 2020.