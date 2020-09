Menino de 6 anos é resgatado com sinais de maus-tratos após ser abandonado pela mãe em Manaus

Redação AM POST

Uma criança de 6 anos, foi resgatada nesta quinta-feira (17) em estado de maus-tratos após ser abanada pela mãe e estar sob os cuidados do padrasto, em uma residência, localizada na rua Júlio Verner, no bairro Aleixo, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o Conselho Tutelar, vizinhos denunciaram os maus tratos e afirmaram que o casal é usuário de drogas e a mãe do menino estava sem aparecer na residência há cerca de dois meses.

Ao chegar no local para averiguar, o padrasto se apresentou como pai do menor mas no registro não constava seu nome, então ele confessou ser o padrasto. Na ocasião, a criança foi encontrada com sinais de agressão além de dormir em chão de terra batida.

De acordo com uma equipe da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que ajudou no resgate, no momento em que eles pegaram a criança, ela começou a chorar relatando estar com fome.

O caso foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), onde o homem pode responder por abandono de incapaz, negligência e maus-tratos.