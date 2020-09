Militar é preso após acidente grave que resultou na morte de mototaxista em Manaus

Redação AM POST

Um militar das Forças Armadas, de 20 anos, foi preso após acidente gravíssimo que resultou na morte de um mototaxista neste domingo (27), na avenida Autaz Mirim, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Testemunhas relataram após a colisão, o militar fugiu sem prestar socorro e foi encontrado após o para-choque do carro ficar no local do acidente.

De acordo com o militar, o mototaxista fez uma conversão inesperada na frente do carro dele e ele por sua vez, não conseguiu desviar do veículo e evitar o choque.