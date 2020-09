Moraes proíbe Sara Winter de ir ao aniversário do próprio filho

View this post on Instagram

O sentimento é de revolta, com certeza. Até quando Alexandre de Moraes estará entre a vida do meu filho e a minha? No dia 27 de Maio, Hector dormia tranquilo quando teve sua casa arrombada pela polícia federal, vendo os policiais que tanto admirava levarem o notebook onde ele assistia seus desenhos. Depois a mamãe do Hector desapareceu da vida dele por 10 dias, o que fez com que o comportamento dele mudasse: ele ficou introspectico, teve acessos de raiva e choro (graças a Deus, tudo já voltou ao normal). Depois, ele teve que ir morar longe de mim, porque a esquerda paz e amor jurou ele de morte. E agora, o mesmo juiz que prendeu dua mamãe, também deixou sua festa mais vazia. Um dia tudo isso vai acabar, e a mãe do Hector vai ser uma grande mulher, vai protegê-lo de tudo e formá-lo um homem justo e valente. Um homem que quando qualquer um mexer com a mãe dele, não vai deixar por menos de um socão no meio da fuça. Tal mãe, tal filho. E a mãe do Hector sou EU. Ele faz aniversário bo dia 15, mas a festa é no dia 13, portanto, peço para subirem a hashtag no twitter #FelizAniversárioHector. Eu não poderei ir, mas vocês poderão participar desde momento tao especial, mesmo há distância. Obrigada.