Motel é alugado por prefeito para servir de hospital de campanha

O prefeito de Prainha (PA), Davi Xavier ( MDB), alugou um motel para que pudesse abrigar o hospital de campanha do município.

O imóvel foi alugado para a prefeitura no fim do mês de Abril, o contrato estava previsto para apenas três meses, totalizando o custo do imóvel para 30 mil reais, podendo ser renovado o contrato conforme a necessidade do município. São onze quartos totalizados, os quais seis para internação dos pacientes. No entanto, o ambulatório só começou a funcionar no dia 15 de junho.

A promotoria de Justiça de Prainha, foi até o local na última sexta-feira (28) para fiscalizar e acompanhar o trabalho. A fiscalização incluiu um inquérito a estrutura física do local, serviços laboratoriais, equipe médica, jornada de trabalho e os exames realizados.

Nas redes sociais, a escolha do imóvel foi motivo de piada: “Prova de como a saúde pública no Pará literalmente é f…”, disse um internauta.

Promotoria inspeciona e acompanha serviços do hospital de campanha Procedimento foi instaurado para acompanhar a prestação do serviço de ambulatório e internação Leia em: https://t.co/kyNqvOYxuI pic.twitter.com/OdaV86QHTS — MP do Pará (@MPPAoficial) August 31, 2020

Não sei dos critérios técnicos, mas parece mais rápido eficiente que construir aqueles hospitais de campanha que custam uma fortuna e demoram a ficar prontos.

É estranho? É estranho, mas funcionando bem que mal tem… — Suse Alves (@reuconfessso) August 31, 2020

