Motociclista desaparece após sair de casa para ir em lan house na Cidade Nova

No Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Deops, a mãe da vítima, Márcia Maria Moreno da Silva, 42, informou que o filho desapareceu após sair de moto para ir a uma lan house. Ela disse, ainda, que o veículo não foi localizado e que tenta ligar para o telefone do filho, mas o mesmo encontra-se desligado.

No BO, consta também que, no momento do desaparecimento, o jovem vestia uma camisa azul de mangas compridas, bermuda cinza e um chinelo. Já a motocicleta é da marca Yamaha, modelo Crosser Z, com a placa PHW-4, cor azul. Manoel tem altura de 1,80m, pesa 70 quilos e tem o cabelo castanho curto. Ele possui uma tatuagem no braço esquerdo de um leão e usa óculos.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver detalhes sobre a localização de Manoel da Silva Lopes Neto, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família pelos números (92) 99118-6616 e 99125-7159.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da Assessoria de Imprensa