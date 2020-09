Motorista de caminhão que causou acidente e ‘partiu’ homem ao meio é preso em Manaus

Redação AM POST

Um grave acidente de trânsito ocorreu na avenida Mirra, no Loteamento João Paulo, bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, no fim da tarde desta quinta-feira (03/09). O condutor de um caminhão guincho, de 49 anos, perdeu a direção após o veículo apresentar falhas mecânicas, invadindo a calçada e atropelando brutalmente um pedestre, identificado como João Batista Galiza, de 42 anos.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O autor do acidente foi conduzido até a plataforma do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), que estava nas proximidades em operação conjunta com o 30° Distrito Integrado de Polícia Civil e a 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) da Polícia Militar.

Na plataforma, o condutor foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Em seguida, ele foi levado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi flagranteado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor.

* Com informações da Assessoria de Imprensa