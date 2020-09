Redação AM POST

Um homem de 44 anos foi detido por policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) após perder a direção do veículo que conduzia, uma Saveiro preta, e colidir com uma motocicleta, na manhã desta terça-feira (1º), na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona centro-sul da capital.

O acidente ocorreu por volta das 9h, quando o condutor perdeu a direção do veículo, causando uma grave colisão. Ele subiu em um canteiro e invadiu a pista de sentido contrário, colidindo com a motocicleta de um mototaxista de 46 anos. A vítima foi levada a uma unidade de saúde na zona centro-sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no fim da mesma manhã.

O condutor do veículo foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi detido em flagrante por homicídio culposo de trânsito, quando não há intenção de matar. Ele pagou fiança e responderá em liberdade.

