Motorista morre após se envolver em acidente com ônibus em Manaus

Redação AM POST

Um idoso, identificado como Getúlio Barbosa Nery, de 62 anos, acabou vindo a óbito após se envolver em um grave acidente entre um ônibus e sua Kombi, na manhã desta terça-feira (8), nas proximidades da Bola da Suframa, Zona Sul de Manaus.

Testemunhas relataram que Getúlio estava a caminho do bairro Aparecida, quando o ônibus atingiu a traseira da Kombi fazendo com que ele perdesse a direção e capotasse. No acidente, o idoso foi lançado a metros de distância para fora do automóvel. Ele morreu na hora.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foi acionada e está no local para coletar vestígios e informações sobre o ocorrido.

O corpo será removido para Instituto Médico Legal (IML).