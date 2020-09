Motoristas são indiciados por homicídio culposo após acidente de trânsito em Manaus

Redação AM POST

Dois homens foram indiciados por homicídio culposo, neste final de semana, pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat), da Polícia Civil do Amazonas, após dois acidentes que resultaram em vítimas fatais, em Manaus.

No primeiro acidente, na noite de sexta-feira (18/09), uma mulher de 56 anos morreu atropelada. O autor do acidente, um homem de 37 anos, disse aos policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que, quando estava a caminho de casa, após sair do trabalho, a mulher se atirou na direção do carro dele, na avenida Nathan Xavier, bairro Novo Aleixo, zona norte. Em depoimento, ele disse que a vítima estava visivelmente embriagada.

O segundo acidente ocorreu na madrugada de sábado (19/09), também na zona norte, na rua Campos Sales, bairro Monte das Oliveiras. O motorista, um idoso de 71 anos, disse aos policiais da 26ª Cicom que estava dirigindo quando a vítima, um homem de 26 anos, invadiu a contramão de motocicleta.

A guarnição informou que o motorista permaneceu no local até a chegada do Instituto Médico Legal (IML), que confirmou a morte do jovem e acompanhou os procedimentos periciais.

Os dois casos foram registrados no 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e depois transferidos para a Delegacia de Trânsito. O titular da Deat, delegado Luiz Humberto Monteiro, disse que familiares e condutores já foram ouvidos nos dois casos. “Aguardaremos o laudo do Instituto de Criminalística para que tudo seja anexado ao processo de Justiça, para que ambos os casos sejam solucionados”, explicou.

* Com informações da Assessoria de Imprensa