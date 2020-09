Movimentos de direita declaram apoio a pré-candidatura de Josué Neto à prefeito de Manaus

Redação AM POST

Uma carta aberta assinada por seis movimentos de direita do Amazonas, declarou apoio a pré-candidatura do deputado Josué Neto (PRTB) à prefeito de Manaus nas eleições municipais deste ano.

Os movimentos destacam que Manaus carece de verdadeiros líderes de direita que apoiem efetivamente as políticas públicas do Governo Federal do Presidente Bolsonaro (sem partido) e do Vice-Presidente General Mourão (PRTB).

No texto Josué é apontado como um verdadeiro líder de direita e mais alinhado com Bolsonaro. “O deputado Josué Neto representa hoje o político mais alinhado as políticas públicas do Governo Federal, grande aliado do Presidente Bolsonaro e tem o apoio direto do Vice-Presidente do Brasil General Hamilton Mourão para os projetos futuros na cidade de Manaus”, diz trecho da carta.

Assinam a carta os movimentos Conservador Amazonas, Bolsonaro Amazonas, Endireita Amazonas, Mulheres Conservadoras do Amazonas, Mulheres da Amazônia e Advogados Pró Bolsonaro Brasil.

Leia a carta na íntegra:

Carta Aberta dos Movimentos de Direita