Mulher desaparece após marcar encontro por rede social em Manaus

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia nesta quinta, às 20h, a irmã da desaparecida informou que Jarilene foi vista pela última vez quando saiu da residência dela, no mesmo bairro onde desapareceu, informando que estava indo para a casa de uma amiga, e que de lá iria se encontrar com um indivíduo que havia conhecido por meio de rede social.

Ainda segundo a noticiante, Jarilene já entrou em contato com a família, por meio de telefonema, e afirmou que está sendo mantida em cárcere privado pelo homem com quem havia marcado encontro. Além disso, ela não soube informar em que local se encontra.

Catarina Torres, delegada titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro da desaparecida, que entre em contato com a Especializada pelo número (92) 3214-2268 ou com a família pelo número (92) 98503-0811.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da Assessoria de Imprensa