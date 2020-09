Mulher desaparece no bairro Jorge Teixeira

Conforme o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Especializada por Francisco Andrade Barbosa, tio da desaparecida, o último contato que Lívia teve com os familiares foi na data do desaparecimento, quando ligou para a mãe dela. Desde então não foi mais vista.

Ainda segundo informações repassadas pelo noticiante, a desaparecida estaria com a filha dela.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver detalhes sobre a localização de Lívia Aparecida Barbosa Leite, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família do jovem pelos números (92) 99612-1981.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da Assessoria de Imprensa