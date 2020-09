Mulher que sofreu grave acidente em Manaus morre no HPS 28 de Agosto

Redação AM POST

Uma mulher, não identificada, que ficou ferida após um grave acidente de carro na manhã desta segunda-feira (7) na Avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, não resistiu aos graves ferimentos e morreu no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto.

De acordo com o corpo de bombeiros o condutor do carro perdeu o controle e colidiu contra o poste de iluminação, com o impacto, o carro ficou totalmente destruído, o motor foi empurrado para dentro do veículo. O homem morreu na hora e a mulher ficou desmaiada, presa nas ferragens e com fraturas expostas nas pernas.

A sobrevivente foi resgatada e levada com urgência a unidade hospitalar, mas não resistiu os ferimentos.