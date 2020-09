Mulheres são presas com droga colada ao corpo em embarcação no Amazonas

Redação AM POST

Duas mulheres foram presas em flagrante por policiais da Base Fluvial Arpão, na manhã desta sexta-feira (04/09), por tráfico de drogas em uma embarcação, no porto de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Uma das mulheres estava com um quilo de droga colada na perna.

A ação policial ocorreu por volta das 10h30, quando a equipe realizou uma abordagem na embarcação M. Monteiro. A cadela Zoe, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), identificou duas bagagens suspeitas. As proprietárias foram questionadas e uma delas confessou ter tirado a droga da mochila e colado junto ao corpo, em uma das pernas. Foi realizada a busca pessoal na suspeita e encontrados dois pacotes, de 500 gramas cada, de pasta base de cocaína. O material ilícito está avaliado em aproximadamente R$ 20 mil.

As envolvidas foram levadas à delegacia da Base Arpão junto com o material apreendido, onde foram flagranteadas pelo crime de tráfico de drogas.

A Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (SEOPI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de médicos, dentistas e enfermeiros.

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.

Além de denúncias ao 181, o disque-denúncia da SSP, é possível repassar informações às equipes da base através do WhatsApp (092) 98435-6203.

* Com informações da Assessoria de Imprensa