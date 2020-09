Na abertura da campanha eleitoral, Amazonino Mendes vai à Feira da Compensa

Redação AM POST

O candidato a prefeito de Manaus pela coligação “Juntos Podemos Mais”, o ex-governador Amazonino Mendes (PODEMOS), esteve na Feira Modelo da Compensa, na zona oeste, neste domingo (27/09), como uma das atividades de abertura oficial da campanha eleitoral. O espaço, conhecido antes como “Feira do Bagaço”, foi reconstruído e modernizado em 1994, na sua administração como prefeito de Manaus.

Amazonino destacou que, durante a campanha, vai percorrer os bairros de Manaus, para ouvir atentamente as sugestões da comunidade. Ressaltou que essas atividades serão feitas seguindo todas as medidas de segurança e prevenção ao Covid-19, que implicam em evitar aglomerações, manter o distanciamento indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e em áreas abertas, além do uso de máscaras e álcool em gel. A intenção, disse ele, é evitar que o pleito se torne um risco à saúde pública.

“Eu estou fazendo o que eu gosto, indo até o povo, mas dentro do que é permitido, em decorrência da pandemia. Como sempre falei durante toda a minha vida pública, eu adoro ouvir, quero saber o que as pessoas pensam, o que elas precisam. Só assim a gente governa. Minha forma de governar é com o coração. O ‘Negão’ vai andar a cidade toda”, afirmou Amazonino, que disputa a eleição ao lado do presidente estadual do PODEMOS, deputado Wilker Barreto.

Atento aos impactos econômicos provocados pela Covid-19, Amazonino afirmou que analisa a situação dos comerciantes, inclusive dos que atuam em feiras e mercados, que precisam de ajuda financeira para superar os prejuízos da pandemia. Ele disse que sabe das dificuldades enfrentadas pelos feirantes, submetidos à falta de infraestrutura. Se eleito, pretende revitalizar feiras e mercados.

Ainda na manhã deste domingo, Amazonino reuniu-se com lideranças comunitárias, passou pelo Complexo da Praia da Ponta Negra, uma das obras de revitalização importantes da sua última administração como prefeito, e nos bairros da Compensa e Santo Agostinho.

Compensa

Em 1994, na gestão de Amazonino como prefeito, a “Feira do Bagaço” foi reconstruída e modernizada. Ganhou a denominação de Feira Modelo da Compensa e os comerciantes e clientes passaram a contar com um ambiente com mais infraestrutura e conforto.

Nas gestões de Amazonino, as ruas do bairro da Compensa foram urbanizadas. No local, também foram construídos um Centro de Atenção Integral à Criança (CAIC) e um Centro de Atenção Integral à Melhor Idade (CAIMI), além de escolas.

Redes sociais

