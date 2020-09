“Não vou deixar balada aberta e escola fechada”, diz Wilson Lima

Redação AM POST

O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (24/09), para o dia 30 de setembro a retomada das aulas presenciais do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), na rede pública estadual de ensino da capital. Ao todo, retornarão às atividades 107 escolas, totalizando mais de 111 mil alunos da rede pública estadual e 3 mil professores.

“Será de forma híbrida, parte presencial e parte virtual, pode acompanhar pelo nosso programa ‘Aula em Casa’. Os alunos irão duas vezes por semana às escolas, que estão preparadas para recebê-los com toda segurança, com pias, álcool em gel, tapetes sanitizantes, vão receber máscaras. Todas as estruturas estão com sinalização, distanciamento social e todas as orientações que são repassadas pelas autoridades sanitárias”, ressaltou Wilson Lima.

Continua depois da Publicidade

Ele também anunciou o fechamento de estabelecimentos como bares, flutuantes, balneários, praças, praias, casas de shows, aluguel de sítio, chácaras e casa de eventos, que são apontados como focos de aglomeração que levaram ao aumento de casos da Covid-19 em Manaus.

“Não é o retorno das aulas, do ano letivo, que está promovendo esse aumento do Covid na capital. Estamos tomando, hoje, medidas restritivas e de fechamento para priorizar o que é prioridade. Eu não vou deixar balada aberta e escola fechada. Nós não podemos punir o aluno público, que já tem uma defasagem histórica em relação ao ensino privado, porque alguns querem ir para a balada”, frisou Wilson Lima.

Ele ressaltou, ainda, que uma série de fatores foi determinante para a decisão pela volta às aulas no sistema híbrido.