No Amazonas, jovem morre com facada no coração após reagir a assalto

Um jovem, identificado como Leandro Oriente do Carmo, de 21 anos, foi morto com uma facada no coração durante assalto noite desse domingo (27), na rua Sete de Setembro, no bairro Nova Esperança, na cidade de Boa Vista dos Ramos (distante a 271 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, a vítima estava a caminho do trabalho quando foi abordada por um trio de criminosos em uma motocicleta, na ocasião, os meliantes tentaram tomar o celular de Leandro e ele acabou reagindo e foi esfaqueado.

Leandro ainda foi socorrido e levado com urgência a um hospital local, no entanto, não resistiu ao ferimento que perfurou o coração.

Um dos criminosos foi capturado e os outros dois conseguiram fugir, a polícia teve que agir de imediato pois a população queria lincha-lo.