Novo marca convenção para oficializar pré-candidatura de Romeiro Reis a prefeito de Manaus

O empresário do ramo da construção civil e major da reserva do Exército Brasileiro, Romeiro Reis (Novo), disputará as eleições ao lado do vice e também empresário, Eduardo Costa. A convenção partidária para oficializar a candidatura será realizada neste sábado (12/09).

O partido Novo fará a transmissão ao vivo da convenção por suas mídias sociais. A medida foi adotada em conformidade com os protocolos de segurança para evitar a contaminação pelo novo coronavírus.

O candidato traz como bagagem a vasta experiência de gestão na iniciativa privada e um amplo conhecimento sobre a problemática da capital.

O vice de Romero Reis é Eduardo Costa, um jovem empresário que construiu uma sólida carreira no setor contábil e acadêmico no sul do Brasil e no exterior. Candidatou-se para retribuir o apoio que recebeu da cidade onde deu os primeiros passos rumo a uma carreira bem sucedida.

O partido, que participará pela primeira vez das eleições em Manaus, apresentará, na convenção, os oito candidatos a vereador.

Partido NOVO

O partido foi fundado em fevereiro de 2011, mas teve seu registro definitivo autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral em novembro de 2015. Desde sua primeira eleição que participou em 2016, seus representantes defenderam como principais bandeiras de campanha o fim do “fundão” para custear campanhas eleitorais e o fim dos privilégios para políticos.

Romero Reis

Romero Reis é engenheiro, empresário e major da reserva do Exército Brasileiro. Estudou a vida toda em escolas públicas e se formou em duas das principais instituições de ensino da América Latina: a Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN – e o Instituto Militar de Engenharia – IME.

Ao se formar como o melhor aluno da turma no IME, escolheu servir em Manaus, cidade pela qual tinha se apaixonado desde a primeira vez que aqui esteve, quanto ainda tinha 19 anos, em 1980. Por 10 anos foi o responsável técnico de obras do Exército nos estados da Amazônia Legal.

Nos anos 2000, Romero foi para a reserva militar e passou a dedicar-se integralmente ao empreendedorismo, trabalhando em sua empresa de engenharia. Ainda assim, continuou estudando e concluiu pós-graduação MBA pela FGV em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios.

Hoje, a RD Engenharia emprega cerca de mil pessoas e investe no desenvolvimento de seus colaboradores através de ações como cursos de alfabetização, investimentos em capacitação e bolsas de estágios.

Entre 2015 e 2018, Romero foi presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Amazonas (ADEMI/AM), onde criou o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus, do qual foi o primeiro presidente e o qual tem como objetivo reunir cidadãos apaixonados por Manaus que desejam atuar para inserir a capital amazonense entre as melhores cidades brasileiras para se viver e trabalhar.