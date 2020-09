Omar Aziz manifesta apoio público a Wilson Lima

Redação AM POST

O governador do Amazonas Wilson Lima (PSC) recebeu manifestação pública na última sexta-feira (18) do senador Omar Aziz (PSD) em apoio a sua gestão a frente do executivo estadual.

“Governador Wilson Lima, apesar dos problemas que o Brasil passa e o estado passa, eu sei do seu esforço, da sua vontade em acertar e isso para mim basta. As pessoas não sabem o que é estar sentado em uma cadeira de governador”, disse o senador durante lançamento do programa de Retomada da Atividade Turística no estado na .

Nos bastidores comenta-se que Omar, que já foi governador do Amazonas, está usando sua influência para ajudar Wilson Lima a não ser afastado da gestão.