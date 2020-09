Operação da SSP prende 14 membros de facção criminosa e apreende meia tonelada de drogas no Amazonas

Redação AM POST

Uma operação policial da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), para combater o tráfico de drogas resultou na prisão de 14 membros de duas facções criminosas atuantes em Manaus e na apreensão de meia tonelada de maconha do tipo skunk. Resultado da ação foi divulgado nesta sexta-feira (4).

De acordo com o secretário da SSP-AM, coronel Louismar Bonates, em três dias de operação, 14 armas de fogo também foram apreendidas. A droga foi estava no município de Japurá ( distante a 889 quilômetros da capital), escondida embaixo de folhas secas dentro de 33 bolsas de viagem no ramal Dona Marta, oriundas na cidade Lá Pedreira na Colômbia.

Mais informações sobre a operação serão repassados posteriormente pela polícia civil.