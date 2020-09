Orsine Júnior é o último colocado em pesquisa para Prefeitura de Manaus

Redação AM POST

O empresário Orsine Júnior (PMN), que é pré-candidato a prefeito de Manaus nas eleições municipais deste ano apareceu como o último colocado com 0,1%, na pesquisa do Instituto Pontual, divulgada nesta segunda-feira (14).

Nos bastidores especula-se que por ser o pré-candidato mais fraco na disputa pelo cargo, Orsine Júnior tenha cogitado desistir para se aliar como vice a outra chapa encabeçada por alguém com mais prestígio entre os eleitores do que ele.

No entanto, o pré-candidato com menos de 1% dos votos disse que não irá desistir mas conversa com alguns partidos para costurar aliança. A convenção partidária do PMN está marcada para quarta-feira (16).

Orsine é ex-presidente da Amazonastur, e figurou entre os ex-gestores públicos do Amazonas com contas reprovadas pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) nos últimos oito anos. A lista foi divulgada pelo órgão no mês de agosto.