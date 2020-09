Pacientes com suspeita de coronavírus devem buscar atendimento em UBSs preferenciais

Por: Secretaria Municipal de Comunicação

Os cuidados contra o novo coronavírus continuam e Manaus conta com 10 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) preferenciais para atender os casos suspeitos de covid-19 e outras síndromes respiratórias. Se você apresenta febre, dor no corpo, tosse, dificuldade de respirar ou perda de olfato e paladar, dirija-se a uma destas UBSs (ver relação abaixo) ou vá até a Clínica da Família Carmem Nicolau, no Lago Azul, para iniciar um tratamento.

As unidades estão estrategicamente divididas por todas as zonas da cidade. As UBSs indicadas funcionam de segunda a sexta-feira, de 7h às 21h, e aos sábados, de 7h às 12h. Já a Clínica da Família funciona de segunda a sexta-feira, de 7h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados de 8h às 18h.

As UBSs são porta de entrada para tratamento de covid-19 no sistema público de saúde e contam com todo o suporte necessário, como o serviço de telemonitoramento, testagem rápida e fluxo diferenciado para pacientes com suspeita da doença.

Ao procurar o serviço, o paciente passará por avaliação médica que indicará a gravidade do seu quadro e a necessidade ou não de encaminhamento para outra unidade de saúde. Caso o paciente possa ser tratado em casa, ele passa a ser atendido, diariamente, por meio do telemonitoramento da prefeitura, que conta com uma equipe multidisciplinar e vai observar também todas as pessoas que residem com o paciente.

Ao se dirigir às UBSs, não esqueça das medidas de prevenção: use máscara e faça uso do álcool gel, mantendo o distanciamento social e respeitando os demais protocolos de segurança preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Confira os endereços das unidades para atendimento a casos suspeitos de covid-19 e outras síndromes respiratórias:

Distrito Leste

– UBS Alfredo Campos – Rua André Araújo, s/nº – Zumbi II

– UBS Dr. José Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº – São José II

– UBS Maria Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº – Tancredo Neves

Distrito Norte

– UBS Augias Gadelha – Rua A, nº 15 – Cidade Nova I

– UBS Balbina Mestrinho – Rua 17, nº 170 – Cidade Nova

– UBS Major Sálvio Belota – Rua das Samambaias, nº 786 – Santa Etelvina

– Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul

Distrito Sul

– UBS José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº – Chapada

– UBS Morro da Liberdade – Rua São Benedito, s/nº – Morro da Liberdade

Distrito Oeste

– UBS Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº – Glória

– UBS Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº – Compensa II.