Parintins recebe equipamentos de novo sistema de radiocomunicação

Ao todo, sete cidades amazonenses passarão a contar com novo sistema de radiocomunicação. O primeiro, em Iranduba, foi inaugurado no mês passado pelo governador do Estado, Wilson Lima.

Em Parintins, o projeto já está em fase de implantação e deve ser concluído em outubro. Para o comandante do 11° Batalhão da Polícia Militar em Parintins, tenente-coronel Corrêa Junior, o novo investimento vai melhorar as condições de atendimento de ocorrências e o alcance da rede de rádio.

“O nosso sistema tem mais de 20 anos e precisava ser modernizado para atender ao crescimento da cidade e oferecer mais condições de trabalho aos policiais que estão nas ruas no dia a dia”, disse.



O sistema proporcionará maior segurança aos servidores, uma vez que possui capacidade de cobertura e tráfego de dados, com posicionamento de localização geográfica e gravação de áudio. A expectativa é alcançar regiões hoje sem comunicação, como a Vila Amazônia.

O sistema também possui criptografia fim a fim, o que impossibilita interferências externas e que os operadores sejam ouvidos pelos criminosos.

Além de Parintins, os trabalhos de montagem do sistema já estão em curso em Tabatinga e, nas próximas semanas, devem chegar em Coari.

Projeto

A iniciativa é fruto da parceria entre a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras e Divisas (Vigia) e da Operação “Hórus”.

Com um investimento total de R$ 13 milhões, o projeto de implantação de novos sistemas de radiocomunicação já está funcionando em Iranduba e beneficiará, nas próximas etapas, os municípios de Coari, Parintins, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé.

De acordo com o secretário titular da SSP-AM, coronel Louismar Bonates, o projeto promoverá uma melhor dinâmica e agilidade para os agentes de segurança, combatendo a entrada de armas, munições e drogas em território nacional. Ele destaca ainda os esforços da pasta na garantia da segurança pública no interior.

“O governador do Estado, no início do governo, nos chamou e nos deu uma determinação que nós olhássemos a segurança do interior do estado da mesma forma como nós temos que olhar a capital do estado. E é isso que nós temos buscado fazer, levar segurança para todos os municípios, todos os cidadãos do estado do Amazonas”, disse Bonates.

*Com informações da Assessoria de Imprensa