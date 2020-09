Partido da base de Wilson Lima apoia campanha de Alberto Neto para prefeito de Manaus

Redação AM POST

O presidente estadual do PTB no Amazonas, Ricardo Francisco, confirmou a adesão do partido à pré-candidatura do deputado federal Capitão Alberto Neto (Republicanos) a prefeito de Manaus. Apoio foi oficializado ontem (15) durante convenção do Republicanos.

O PTB, era comandado no Amazonas pelo vice-governador, Carlos Almeida Filho (sem partido), e faz parte da base do governo do Amazonas na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Nos bastidores especula-se se a campanha de Alberto Neto contaria indiretamente com apoio do governador, Wilson Lima (PSC).