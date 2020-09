Pesquisa aponta Amazonino na frente com 31,6% e David Almeida com 15,8%

Redação AM POST

Se a eleição fosse hoje, o pré-candidato a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes (Podemos) estaria no 2º turno com 31,6% e venceria em cinco cenários diferentes, conforme aponta pesquisa do Instituto Pontual, divulgada nesta segunda-feira (14).

Abaixo do cacique aparecem os tambéms pré-candidatos David Almeida (Avante) com 15,8%, Alberto Neto (Republicanos) com 6,8% e José Ricardo (PT) tem 6,7%.

O ex-prefeito de Manaus é o pré-candidato mais rejeitado pelos entrevistados, com 21,9%; seguido de Amazonino, com 17,7% e; José Ricardo, com 7,0%.

Leia a pesquisa na íntegra: