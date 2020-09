Pesquisa aponta que Amazonino cresceu 5,3% na preferência do eleitorado

Redação AM POST

Mais uma pesquisa confirma a preferência do eleitorado pelo ex-governador Amazonino Mendes (PODEMOS), para comandar a Prefeitura de Manaus. Dessa vez, os resultados divulgados são do Instituto Perspectiva e mostram o crescimento de 5,3% de Amazonino, passando de 27,4% para 32,7% das intenções de voto. O segundo colocado, o ex-deputado David Almeida, aparece com 14,2 pontos percentuais a menos que ‘Negão’.

Na primeira pesquisa realizada pelo instituto, no dia 1º de setembro, Amazonino Mendes, candidato pela coligação “Juntos Podemos Mais”, recebeu 27,4% das intenções de voto no primeiro turno das eleições.

Conforme a pesquisa estimulada desta terça-feira, Amazonino Mendes alcançou a marca de 44,8% na potencialidade de votos, sendo 14,1 pontos percentuais a mais que o segundo colocado.

Continua depois da Publicidade

Amazonino lidera em todas as pesquisas eleitorais para o primeiro e segundo turnos registradas na Justiça Eleitoral. “Negão” disputa o pleito de 2020 ao lado do presidente estadual do PODEMOS, deputado Wilker Barreto.

Pesquisa

O candidato petista José Ricardo (PT) alcançou 9,3% das intenções de voto seguido de Capitão Alberto Neto (Republicanos) com 6,3%. Já o ex-ministro Alfredo Nascimento (PL) figura em quinto colocado com 5,5%. Na sexta posição, o deputado estadual Ricardo Nicolau (PSD) com 3,6%. Chico Preto (DC) obteve 2,9%; Coronel Meneses (Patriotas) com 2,6%; Romero Reis (Novo) com 0,6%; Gilberto Vasconcelos (PSTU) com 0,5%; e Marcelo Amil (PCdoB) na última posição com 0,3%. Brancos e nulos somam 12,8% e os indecisos figuram em 4,4%.

Continua depois da Publicidade

A abordagem foi realizada com duas mil pessoas entre os dias 21 e 27 de setembro e registrada na justiça eleitoral sob AM-03517/2020.

* Com informações da Assessoria de Imprensa