Pesquisa aponta que Amazonino está na frente com 33% e derrotaria todos os adversários no segundo turno

O ex-governador Amazonino Mendes (Podemos), aparece na frente com 33% das intenções de votos e venceria todos os seus adversários no segundo turno da eleição que vai definir o novo prefeito de Manaus, conforme apontou a pesquisa da DMP/Tiradentes, publicada na manhã desta segunda-feira (28).

O candidato David Almeida (Avante) é o segundo colocado com 18%, seguido de José Ricardo (PT) com 6%, Ricardo Nicolau (PSD), Capitão Alberto Neto (Republicanos) e Alfredo Nascimento (PL) com 5%. O ex-superintendente da Suframa Alfredo Menezes (Patriota) figura em sétima posição com 4% das intenções. Atrás dele vem Chico Preto (DC), com 2%; Marcelo Amil (PCdoB), com 0,5%; Romero Reis (Novo) 0,4%.

Apesar de liderar a pesquisa Amazonino Mendes também apresenta a maior rejeição com 23%; seguido de Alfredo Nascimento com 19%. David Almeida tem 8% de rejeição; José Ricardo 5%; Chico Preto 4%; Alberto Neto 3%; Alfredo Menezes com 2%.

Esta é a primeira pesquisa do DMP/Tiradentes, após o início do pleito eleitoral. Na última pesquisa, divulgada no dia 6 de março, Amazonino já liderava, com 26%. Agora, avançou mais 7 pontos, disparando na preferência do eleitorado.

A pesquisa do Instituto DMP/Tiradentes foi realizada com 1.003 eleitores, entre o período 22 e 25 de setembro e registrada na Justiça Eleitoral sob o número AM-01820/2020. Conforme o instituto, a margem de erro da pesquisa é de 3,1%.

Veja dados: