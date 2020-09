Pistoleiro invade galpão e mata homem com tiro na cabeça no Colônia Terra Nova

Redação AM POST

Um homem de 53 anos, com identidade não revelada, foi executado com um tiro na cabeça, por volta de 15 da tarde deste domingo (20), dentro de um galpão no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. O autor do crime invadiu o local e efetuou o disparo.

Testemunhas relataram que a vítima estava sozinha no galpão, do qual é proprietário quando o criminoso invadiu o local. O homem estava sentado em uma cadeira, quando recebeu um tiro na cabeça, a vítima não resistiu ao ferimento e morreu no local. O atirador fugiu sem ser identificado.

O corpo da vítima foi recolhido e levado para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada Homicídios e Sequestro (DEHS) deve investigar o caso para descobrir quem matou o homem e a motivação do crime.