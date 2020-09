Pistoleiros matam homem e deixam gestante ferida na galeria dos remédios em Manaus

Redação AM POST

Um homem, identificado apenas como ‘cabeludo’, foi assassinado com mais de 4 tiros e grávida também foi baleada na tarde desta sexta-feira (25), na galeria popular dos Remédios, localizada no Centro de Manaus.

De acordo com a polícia, cabeludo estava acompanhado da gestante e supostamente o companheiro da grávida, na ocasião, eles estavam no segundo andar do estabelecimento quando uma dupla de pistoleiros o surpreendeu e efetuou os disparos.

Na ação, cabeludo morreu na hora com tiros no tórax, a grávida também foi baleada e o outro homem também ficou ferido mas conseguiu fugir.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e prestou socorro a mulher e a encaminhou com urgência a um hospital da capital.

A polícia deve investigar o caso.