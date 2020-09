Redação AM POST

Um Projeto de Lei que foi apresentado na Câmara Municipal de Manaus (CMM), sob autoria do vereador Dante Souza (PSDB), propõe obrigatoriedade da execução do hino nacional e do hino de Manaus nas escolas da rede municipal de ensino pelo menos uma vez por semana.

O objetivo é valorizar o hino, suas respectivas bandeiras e resgatar o patriotismo nas instituições.

De acordo com o projeto, os alunos que não souberem as letras dos hinos, serão ensinados pelos docentes.