Plano do governo Federal é concluir BR-319 até 2022, informa deputado Pablo

Redação AM POST

Está confirmada para a próxima terça-feira (22) a divulgação do resultado da licitação que vai garantir obras de pavimentação no trecho C da BR-319, que abrange os quilômetros 198 a 250 da rodovia. A estimativa do governo Federal é que a recuperação da estrada fique pronta em 2022.

A notícia foi divulgada pelo deputado federal do Amazonas, Delegado Pablo, que é um dos grandes defensores da estrada que liga o Amazonas a Rondônia.

De acordo com o deputado, a BR-319 está nos planos de execução do Ministério da Infraestrutura, que já iniciou a recuperação de vários trechos da rodovia. A próxima etapa é conhecer a empresa que cuidará do trecho C, que fica no Estado de Rondônia.

“Na terça-feira conheceremos a empresa que vencerá a licitação e cuidará da execução da obra”, afirmou Pablo. “O plano é iniciar os trabalhos até o final do ano”, acrescentou.

O trecho do meio, que possui 450 quilômetros onde ficam os atoleiros gigantes e pontes quebradas, também será recurado. O governo conseguiu destravar a licença ambiental que há décadas atrapalha a realização de obras no local.

“Com a licença ambiental podemos licitar as obras no trecho do meio e finalmente acabar com os atoleiros, buracos e a falta de sinalização que já causaram tantos acidentes”, destaca Pablo.

De acordo o deputado, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, garantiu que o governo está trabalhando para destravar a recuperação da rodovia. “São empecilhos que não deixavam as obras saírem do papel. Agora temos um governo que está trabalhando para destravar a execução dos serviços”, comemorou Pablo.

* Com informações da Assessoria de Imprensa