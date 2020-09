Podemos oficializa pré-candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador em Urucará e Guajará

Redação AM POST

Com a perspectiva de promover a boa política no Amazonas, o Podemos continua atuante nos municípios do Estado no intuito de fortalecer o partido nas Eleições de 2020. Em convenção partidária, na tarde deste sábado, 12, a sigla lançou as pré-candidaturas de Major Fonseca Paes e Elizeu Gonçalves aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Urucará, respectivamente, e definiu os 11 pré-candidatos a vereador que irão disputar o pleito municipal na cidade, distante 270 quilômetros de Manaus.

O presidente do Podemos em Urucará, Evaldo Pereira Pinto, afirmou que o partido está confiante para transformar a administração da cidade e atender as necessidades do povo urucaraense.

“A nossa expectativa é muito grande para mudar a cidade de Urucará, uma vez que as últimas gestões deixaram a desejar e vamos em busca de mudanças, ficar ao lado da população e olhar mais para a nossa gente. O nosso grupo está muito confiante”, disse o presidente, que também será pré-candidato a vereador no município.

Para o candidato a prefeito da cidade, Major Fonseca Paes, 55, o município precisa de pessoas comprometidas e dedicadas a lutar pelos interesses e anseios dos urucaraenses e ressaltou que está pronto para assumir o desafio de presidir a Princesinha do Baixo Amazonas.

“Tenho 33 anos de serviço público e já no final de carreira, poderia estar cuidando dos meus netos e ficar mais próximo da família, mas estou abdicando disso para cuidar do povo de Urucará e trazer novas oportunidades e investimentos na cidade, principalmente na educação, saúde e segurança pública”, explicou Fonseca, que é policial militar há mais de 29 anos.

Guajará

Na noite da última sexta-feira, 11, o município de Guajará, distante 1.487 quilômetros de Manaus, conheceu os 14 pré-candidatos a vereador pelo Podemos. Além disso, o partido terá também chapa pura na disputa pela prefeitura da cidade, que terá o Pr. Gilson Eduardo como candidato a prefeito e Natálio Almeida, o Jonjon, a vice-prefeito do município.

* Com informações da Assessoria de Imprensa