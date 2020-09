Polícia procura homem desapareceu no bairro Alvorada

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), pede ajuda da população para localizar Waldeir Belém Felipe, de 30 anos, que desapareceu na última sexta-feira (04/09), por volta das 19h, na rua Hidelbrando Antony, bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital.

No Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, nesta terça-feira (08/09), por volta de 10h05, a irmã da vítima, Luciana Belém Felipe, 29, informou que Waldeir saiu de casa no dia do sumiço, não falou para a família para onde ia e, até o momento, não retornou para a residência.

A informante relatou ainda que o irmão tem 1,70 de altura, pesa 72 quilos, tem cabelos curtos e pretos, e não possui tatuagens ou cicatrizes. Ela mencionou também que o desaparecido sofre de ataque epilético e que faz uso de remédio controlado.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver detalhes sobre a localização de Waldeir Belém Felipe, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família pelos números (92) 99530-5345 e 99424-3014.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

* Com informações da Assessoria de Imprensa