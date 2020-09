Porão do Alemão ironiza decreto de Wilson Lima que fecha estabelecimentos: “somente bares passam vírus”

Redação AM POST

O dono do Porão do Alemão, uma das casas de show mais conhecidas de Manaus, ironizou anuncio do governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), nesta quinta-feira (24) sobre decreto que determina fechamento de estabelecimentos como bares, flutuantes, balneários, praças, praias, casas de shows, aluguel de sítio, chácaras e casa de eventos, que são apontados como focos de aglomeração que levaram ao aumento de casos da Covid-19 na capital.

Na publicação diz que a hamburgueria do Porão do Alemão estará fechada até o dia 26 de outubro deste ano. “Somente bares passam vírus. Shows cancelados, pois só os músicos transmitem Covid”, diz o post.

Apesar do decreto de fechamento dos estabelecimentos comerciais, o governo do Amazonas também determinou para o dia 30 de setembro a retomada das aulas presenciais do Ensino Fundamental (anos iniciais e finais), na rede pública estadual de ensino da capital.