Redação AM POST

O presidente do Diretório Municipal do Progressista, médico George Lins, foi confirmado como vice na chapa do pré-candidato a prefeito de Manaus, Ricardo Nicolau (PSD).

O anúncio da aliança do Progressistas a chapa de Nicolau ocorreu nesta quarta-feira (9) durante live no Instagram.

O pré-candidato já possui apoios do PDT, Solidariedade, PSB e agora do PP.