Pré-candidatura de Matheus Dias a vereador de Manaus deve receber apoio de deputados “bolsonaristas”

Redação AM POST

O jovem Manaus Matheus Dias (PTC) deve ganhar fortes aliados bolsonaristas a sua pre-candidatura a vereador de Manaus. Da chamada “ala ideológica”, o rapaz tem mostrado habilidade e força política ao transitar em vários setores do Governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Matheus Dias confirmou presença em encontro com deputados da base de Bolsonaro e apoiadores do Presidente, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira(11). Lá estarão os deputados federais Eduardo Bolsonaro-SP, Carlos Jordy-RJ, Filipe Barros-PR.

Em evento realizado em Manaus no último mês Renan Leal, irmão do deputado Carlos Jordy, que é vice-líder de Bolsonaro na Câmara, disse que o parlamentar deve apoiar a candidatura do jovem ativista político.

A Convenção partidária do Partido Trabalhista Cristão(PTC) ocorre nesta quinta-feira(10), a partir das 14h30. O partido deve confirmar oficialmente a candidatura de Matheus Dias à Câmara Municipal de Manaus (CMM).