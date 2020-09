Prefeito Arthur diz que Bisneto já é considerado curado da Covid-19

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, Arthur Neto, usou as redes sociais neste domingo (13) para informar que seu filho, o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto, já é considerado curado da Covid-19 e prestes a voltar para a capital amazonense.

No sábado (12) foram divulgadas notícias sobre internação de Bisneto no hospital Sírio Libanês, em São Paulo por agravamento da Covid-19

De acordo com o prefeito, Bisneto segue tratando em São Paulo um problema no nervo ciático. Ele também revela que divulgou as informações para tranquilizar sua tia Lurdes, matriarca da família, que ficou abalada com as noticias divulgadas.

“Venho esclarecer e, principalmente, acalmar os amigos e pessoas queridas sobre a saúde do Arthurzinho. Ele está bem e prestes a voltar para Manaus. Já é considerado curado da Covid-19 e segue tratando um problema no nervo ciático. Dedico esse vídeo, em especial, a minha tia Lurdes, matriarca da nossa família e que tanto se preocupa com o bem de todos. Fique tranquila tia e não se abale com tantas notícias ruins que andam espalhando por aí. No fim, o bem sempre triunfará sobre o mal”, disse Arthur Neto.