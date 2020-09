Prefeitura de Iranduba lança concurso público com 211 vagas para professores e auxiliar de serviços gerais

A Prefeitura de Iranduba, distante 27 Km de Manaus, está com inscrições abertas em concurso público com 211 vagas para os cargos de professor e auxiliar de serviços gerais. Os salários chegam a R$ 1,4 mil.

Conforme edital, as inscrições podem ser realizadas até o dia 9 de outubro. O certame também servirá para formação de Cadastro Reserva. As escolaridades exigidas são fundamental e superior.

CONFIRA EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE IRANDUBA

As vagas são distribuídas para professores de educação infantil; do 1º ao 5º ano do ensino fundamental I; e do 6º ao 9º ano do ensino fundamental II; além de cargos para auxiliar de serviços administrativos.

A prova abjetiva está marcada para o dia 8 de novembro, e a avaliação de títulos deve ser realizada entre os dias 16 e 20 de novembro. O resultado final do concurso deve ser divulgado no dia 10 de dezembro.

Fonte: G1