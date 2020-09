Prefeitura de Manaus inicia reforma no Terminal 4

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus iniciou, nesta semana, a reforma do Terminal de Integração 4 (T4), na avenida Camapuã, bairro Jorge Teixeira, zona Leste. A obra, sob coordenação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), integra o pacote de melhorias em andamento, implementadas pela gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, voltadas à mobilidade urbana da capital amazonense.

“Manaus é um grande canteiro de obras e o maior beneficiado disso, não tenho dúvidas, será quem usa o transporte coletivo. Estamos construindo complexos viários e novas estações de transferências, reconstruindo o Terminal 1 e reformando os terminais 3 e 4, além de estarmos renovando a frota de ônibus com 300 novos veículos, tudo isso até o final deste ano, em que concluo meu terceiro mandato. Vamos deixar a cidade com o transporte coletivo em situação muito melhor do que recebemos, para que o próximo prefeito o melhore ainda mais”, afirmou Arthur Neto.

Segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), durante a reforma do T4, não haverá desvio de linhas nem interrupção do trânsito na área. Vinte e cinco linhas de ônibus circulam dentro do terminal e atendem aos diversos bairros em seu entorno. No primeiro semestre deste ano, de acordo com o IMMU, as catracas do terminal registraram o acesso de 318.789 usuários do transporte coletivo.

Para o diretor-presidente do IMMU, Francisco Bezerra, a reforma do T4 dará mais conforto e segurança aos usuários do transporte coletivo. “O prefeito Arthur Neto amplia a intenção de proporcionar mais qualidade no atendimento aos usuários do transporte coletivo. A sequência de obras em mobilidade urbana contempla agora a reforma do T4, consolidando mais conforto e segurança aos usuários de ônibus que circulam nas zonas Norte e Leste”, informou.

A reforma contempla o pavimento interno (piso, calçadas, escadaria, faixas, rampas, gradil e pista de acesso aos ônibus), cobertura superior (troca de telhados e estrutura metálica), sistema elétrico (adequação de luminárias e fiação elétrica), banheiro públicos (vasos, pias, azulejos e ralos) e pinturas nas áreas interna e externa.

Segundo o secretário da Seminf, Kelton Aguiar, os trabalhos serão feitos em etapas, isolando as plataformas em duas áreas, para evitar maiores transtornos aos usuários. A previsão é de que a obra seja concluída até o fim deste ano. “Estamos trabalhando em várias obras ao mesmo tempo, mas a prefeitura está se programando para que todas sejam entregues até o final do ano”, garantiu o secretário.

* Com informações da Assessoria de Imprensa