Prefeitura de Manaus mantém serviços essenciais nos feriados de 5 e 7 de setembro

Na área da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que a maternidade Moura Tapajóz, na avenida Brasil, n° 1.335, bairro Compensa 1, zona Oeste, estará aberta 24 horas no período, incluindo o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência (Savvis).

O Samu 192 Manaus também irá manter o plantão 24 horas, atendendo as chamadas telefônicas de urgência pelo número 192.

Haverá atendimento no sábado, domingo e segunda-feira, das 8h às 12h, na sala de vacinação da UBS Dr. José Rayol dos Santos, na avenida Constantino Nery, ao lado do Hemoam, por ser referência na vacinação antirrábica humana.

A clínica da família Carmen Nicolau, preferencial para atendimentos de casos suspeitos de síndromes respiratórias e Covid-19, estará atendendo das 8h às 18h, nos três dias.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de horário ampliado não terão atendimento no sábado, 5/9. As UBSs, policlínicas, centros de especialidades odontológicas, laboratórios, farmácias gratuitas e centros de Atenção Psicossocial só voltarão a funcionar na terça-feira, 8/9.

Limpeza

As atividades de capinação, limpeza de igarapés, jardinagem, mutirão de limpeza e conscientização da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), não vão parar com os feriados de 5 e 7 de setembro, mas funcionarão em ritmo de plantão, reforçando mais a varrição da cidade. A coleta domiciliar segue normal nesses dias.

Comércio

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informa os horários de funcionamento do mercado municipal Adolpho Lisboa, galerias populares Espírito Santo e Remédios, assim como do shopping Phelippe Daou.

O mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga (Manaus Moderna), Centro, estará aberto ao público no sábado, 5/9, de 6h às 15h. No domingo, o funcionamento será de 6h às 12h, horário que será mantido no feriado da Independência.

A galeria Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, esquina com a 24 de Maio, no Centro, abre no feriado de sábado, de 8h às 19h. No domingo, o centro de compras irá funcionar das 9h às 12h. Já na segunda-feira, 7/9, as portas estarão abertas de 8h às 15h.

A galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, Centro, fica aberta no sábado de 8h às 15h. No domingo, não haverá atendimento ao público, com retorno na segunda-feira, 7/9, de 8h às 14h.

Já o shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, zona Leste, vai funcionar sábado, 5/9, e segunda, 7/9, das 8h às 18h, e no domingo permanece fechado.

*Com informações da Assessoria de Imprensa