Prefeitura de Manaus realiza entrega de cestas básicas na escola André Vidal e bairro Colônia Terra Nova

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus realizou nesta quarta-feira, 2/9, a entrega de 507 cestas básicas para alunos da escola municipal de Educação Especial André Vidal de Araújo e outras 300 para famílias do bairro Colônia Terra Nova, na zona Norte, que receberam também kit de higiene e máscara de proteção. A distribuição faz parte da projeto “Abraço Solidário na Pandemia” e é fruto de parceria com governo francês, que destinou 500 mil euros, cerca de R$ 3 milhões, ao município para serem investidos em saúde e assistência social, para minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus na capital.

As entregas dos kits foram realizadas pelo Fundo Manaus Solidária e pela Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Manaus (Sepdec), ligada à Casa Militar. O “Abraço Solidário na Pandemia” prevê a distribuição de mais de 15 mil cestas básicas, para quem está em situação de vulnerabilidade ou risco social durante a pandemia de Covid-19 e deve beneficiar, aproximadamente, 78 mil pessoas.

A presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, ressaltou a importância do benefício para as famílias, especialmente em um momento de pandemia. Ela lembrou ainda que a parceria com o governo francês é resultado da campanha “SOS Amazônia”, lançada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto e direcionada aos países ricos e à ambientalista sueca Greta Thunberg.

“A doação do governo da França se deu por meio do apelo do prefeito Arthur ao mundo, no momento em que ele percebeu que o problema era muito maior do que podia abraçar. Ele pediu ajuda e ela veio. Recebemos esse aporte e o transformamos em cestas básicas. Para nós, é gratificante ver que as cestas estão chegando nas mãos de quem precisa e que elas, mesmo que pontual, irão fazer a diferença na vida de muitas famílias. É isso que queremos, amenizar dificuldades desse momento de pandemia e levar um pouco de conforto a famílias que já enfrentam tantas dificuldades”, afirmou a primeira-dama.

Para a aquisição das cestas básicas foi destinado um montante de R$ 1.428.571, que resultou na compra de 15.585 cestas. Desse total, já foram entregues ou estão em fase de conclusão de distribuição de cestas aos permissionários das galerias dos Remédios e Espírito Santo, do shopping Phelippe Daou, profissionais da área da cultura e do turismo (927); usuários das cozinhas comunitárias (834); agentes de limpeza pública e catadores de material reciclável (230); os usuários do Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar) receberam 89 e a escola especial André Vidal (507).

O Fundo Manaus Solidária também deu início, na última segunda-feira, 31/8, a entrega porta a porta de cestas básicas oriundas do convênio com o governo da França. Uma das famílias beneficiadas com a doação foi a da dona de casa Maria Machado de Brito, 51. Com dois filhos com deficiência mental, Alexsandro de Brito, 26, e Alessandro de Brito, 30, ela agradeceu a todas as pessoas envolvidas no processo de distribuição de cestas básicas, uma vez que por ter filhos que precisam de atenção integral, ela não consegue trabalhar fora e o sustento da família se dá por meio dos benefícios sociais proporcionados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

“Tenho dois filhos com deficiência mental, não posso trabalhar fora e ninguém me ajuda com nada. O que temos é o que recebemos do INSS, por isso, tudo o que recebemos é bênção e essa cesta básica é uma grande bênção para a nossa família. Esses alimentos chegam para fortalecer os meus filhos, a minha família. Sou muito agradecida por esta doação para os meus filhos”, falou.

O diretor da escola André Vidal, Helivan Dantas, agradeceu, em nome dos pais, pelas doações. “Essas famílias precisam muito de auxílio e as cestas chegam em um momento importante para todas elas. Só temos a agradecer pela atenção com que a prefeitura sempre teve com a nossa escola, com os nossos alunos”, afirmou.

Desde abril, o Fundo Manaus Solidária já fez a distribuição de seis mil cestas básicas e três mil cartões vale-alimentação, no valor de R$ 50 cada, beneficiando diretamente a 6.630 famílias. O fundo também doou mais de cinco mil peças de vestuário novas e quatro mil usadas, destinadas à população por meio do drive-thru solidário montando na sede da Prefeitura de Manaus, com a arrecadação de máscaras de tecido e descartáveis, protetores faciais, luvas, aventais de proteção, garrafas de álcool 70%, alimentos, itens de higiene e limpeza.

Área de risco

A Defesa Civil do Município também recebeu três mil cestas básicas do Fundo Manaus Solidária, que começaram a ser entregues a famílias residentes em áreas de risco e em vulnerabilidade social. A entrega começou com a distribuição de 300 cestas no bairro Colônia Terra Nova, de um total de 3 mil.

Segundo o secretário-executivo da Defesa Civil, Cláudio Belém, o planejamento das doações acontece até o próximo dia 15. “No decorrer dos dias, atenderemos mais nove bairros por toda a cidade. Serão 300 famílias por dia, que fazem parte dos dados levantados por nossa equipe para identificar os mais necessitados, conforme nos determinou o prefeito de Manaus, Arthur Neto”, explicou.

Para a dona de casa e beneficiada com uma das cestas, Carla Camila da Costa Chaves, 27, foi uma surpresa saber que teria direito ao kit. “Eu confesso que não estava esperando, mas receber a cesta básica e o kit de higiene é uma alegria. Muita gente tem vergonha de dizer que precisa, eu só consigo agradecer de todo o coração. Essa doação veio em boa hora porque eu estou desempregada e a minha família é muito grande, somos dez ao todo”, disse.

As ações continuam por mais nove dias atendendo outros bairros com área de risco. Dentre eles, o bairro Mauazinho, Jorge Teixeira, Petrópolis, Tarumã, Riacho Doce, Monte das Oliveiras, Jardim Mauá, Puraquequara e Colônia Antônio Aleixo. O chamamento dos beneficiados é feito pelo Núcleo de Proteção e Defesa Civil (Nupdec), de cada bairro que realiza o contato com as famílias orientando sobre a hora e o local da retirada dos donativos.

* Com informações da Assessoria de Imprensa