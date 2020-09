Professor chinês declara três maneiras que a China pode destruir o mundo

Zhao Shengye se tornou um nome familiar da noite para o dia na China e entre as comunidades chinesas no exterior depois de sugerir em uma postagem recente na mídia social que Pequim deveria implantar armas nucleares para conter as recentes ações dos Estados Unidos.

Seu perfil verificado no Sina Weibo, uma plataforma semelhante ao Twitter, mostra que ele é professor do Instituto de Tecnologia de Shenyang e tem mais de três milhões de seguidores.

O governo Trump nos últimos meses tomou medidas mais duras contra Pequim em várias frentes, incluindo empresas chinesas de tecnologia que representam ameaças à segurança e empresas envolvidas na militarização do Mar do Sul da China por Pequim.

Em 12 de setembro, Zhao postou: “se [o presidente dos EUA, Donald] Trump estiver decidido a lutar contra a China… até mesmo intervir em uma guerra futura para libertar Taiwan, o resultado final das ações de Trump será a destruição de toda a humanidade”.

A retórica de Zhao sobre Taiwan – uma ilha autogovernada que Pequim reivindica como parte de seu território, apesar de Taiwan ter todas as características de um estado-nação – coincide com a recente agressão de Pequim, como a invasão do espaço aéreo da ilha.

Os Estados Unidos condenaram consistentemente as ameaças de Pequim a Taiwan e são o principal fornecedor de armas da ilha.

Significativamente, a polêmica postagem de Zhao incluiu uma tradução em inglês também, sugerindo que ela se destinasse a um público mais amplo.

Zhao descreveu várias estratégias pelas quais o regime chinês poderia tentar a destruição nuclear:

1.Quando um submarino nuclear carregado com ogivas nucleares é detonado no Oceano Pacífico, as ondas de choque podem ultrapassar 2.000 metros. A água submergiria as áreas circundantes.

2. Detonar milhares de bombas nucleares no Himalaia ao mesmo tempo pode mudar a órbita da Terra.

3. Perfurar 10.000 metros de profundidade na bacia de Sichuan e implantar milhares de bombas nucleares ao mesmo tempo provocaria o colapso do núcleo da Terra e a extinção de seres humanos em todo o mundo.

A postagem absurda de Zhao atraiu reação imediata entre os internautas.

Kantie, um meio de comunicação online em língua chinesa, argumentou que Zhao representava a mentalidade autoritária do regime chinês de, “se eu não posso sobreviver, ninguém mais terá permissão para sobreviver”.

Os analistas da China também descreveram Zhao como um nacionalista radical. Suas ideias extremistas se tornaram um tópico muito debatido online.

Mas cerca de dez horas depois, a postagem foi excluída da plataforma.

Alguns internautas questionaram se as autoridades inicialmente permitiram a publicação, porque queriam ameaçar uma guerra nuclear com os Estados Unidos.

Já em 1957, o então chefe do Partido Mao Tsé-tung expressou abertamente que estava disposto a se envolver em um conflito nuclear. Ele mesmo admitiu: “Não tenho medo de uma guerra nuclear. Existem 2,7 bilhões de pessoas no mundo; não importa se alguns são mortos. A China tem uma população de 600 milhões. Mesmo que metade deles seja morta, ainda existem 300 milhões de pessoas restantes.”