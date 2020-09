Professores fazem protesto e colocam caixões em frente a sede do Governo do Amazonas

Redação AM POST

Professores da rede estadual de ensino, realizam na manhã desta quarta-feira (9), um protesto contra o retorno das aulas em frente ao prédio da sede do Governo do Amazonas, localizada no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

Os profissionais já haviam decretado greve e desta vez eles colocaram réplicas de caixões e cruzes em frente ao prédio. Eles também fizeram as “urnas” com caixas e sacos de lixo.

De acordo com os educadores, o ato é para que o governador Wilson Lima, volte na decisão e mantenha apenas as aulas presenciais para evitar a maior propagação do novo coronavírus.

O Amazonas é o primeiro Estado a decretar o retorno das aulas. Para evitar o contágio da doença, as instituições foram adaptadas com todo os equipamentos de proteção, inclusive com máscaras de proteção individual, distanciamento social e álcool em gel.