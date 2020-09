Professores protestam em frente a Aleam contra governo do AM por retorno às aulas presenciais em Manaus

Redação AM POST

Professores da rede estadual de ensino se reuniram mais uma vez nesta quarta-feira (16) para protestar contra o retorno das aulas presenciais na capital desde o dia 10 de agosto. Eles ficaram concentrados na frente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na avenida Mário Ipiranga, zona Centro-Sul de Manaus.

O retorno das aulas foi determinado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, mas nem todos estavam de acordo devido a pandemia do novo coronavírus que ainda não foi dissipada.

O Amazonas foi o primeiro estado do País a reabrir as escolas públicas e após a medida de Lima houve aumento no número da Covid-19 entre professores e profissionais da educação.

A Comissão de Direitos Humanos da casa, afirmou que teria uma audiência para tratar do pedido dos professores e foi marcada previamente para o próximo dia 24 de setembro, a partir das 10h, na sede da Aleam.