PSB oficializa apoio à pré-candidatura de Ricardo Nicolau a prefeito de Manaus

“Estamos honrados com o apoio do PSB à nossa pré-candidatura. O PSB, com o peso que tem na política local e nacional, veio para somar conosco com base em princípios e no que pode ser feito pela cidade de Manaus, sem interesses ou exigências por trás. Sou extremamente grato por essa demonstração de que ainda é possível fazer política com dignidade, honestidade e espírito público”, afirmou Ricardo Nicolau, na convenção.

O presidente estadual do PSB, vereador Marcelo Serafim, pediu união dos correligionários em torno de Ricardo Nicolau e Dr. George Lins. “Tenho muito orgulho da chapa que a gente apoia, com Ricardo e George, e de ter a honra de caminhar com vocês nos próximos 60 dias. Nós, aqui, temos a obrigação moral com esses dois homens públicos de andar por todos os cantos da cidade e mostrar que eles são, sem dúvida nenhuma, a melhor opção para a cidade de Manaus”, declarou.

Por mensagem de vídeo, o presidente de honra do PSB, deputado estadual Serafim Corrêa, garantiu que estará integrado à campanha. “A geração dos anos 80 já está com quase 40 anos participando das disputas. Chegou o momento da transição. É natural que tenha que ascender a nova geração. E esses dois homens, o Ricardo e o George, já têm muita experiência, sabem o caminho das pedras e necessitam ascender. Eles vão oferecer a oportunidade ao povo de Manaus para que haja uma boa alternância de poder”, afirmou.

O pré-candidato a vice-prefeito, Dr. George Lins, reforçou a disposição da chapa em trabalhar por soluções para Manaus e desejou sucesso à caminhada eleitoral dos membros do PSB presentes ao evento. “Certamente teremos muitos desafios, mas com força e determinação nós iremos contribuir para que a nossa cidade realmente entre no caminho certo. Vamos nos apoiar e lutar incansavelmente. Essa é a nossa missão”, disse.

O congresso extraordinário também teve a participação do presidente municipal do PSB, Joaquim Lucena, dos vereadores Hiram Nicolau (PSD)e Carlos Portta (PSB) e da pré-candidata a vereadora, Cristiane Balieiro.

*Com informações da Assessoria de Imprensa