Redação AM POST

A pré-candidatura a prefeito de Japurá, do professor Vanilson Monteiro (PSD) e seu vice Elioney Maciel (Podemos) foi lançada neste domingo (13) em convenção partidária no município distante 743 quilômetros de Manaus.

O evento contou com a presença do deputado federal Sidney Leite (PSD) que ajudou a definir os nomes para as eleições municipais.