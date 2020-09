Redação AM POST

Referência no tratamento do novo coronavírus (Covid-19), o grupo Samel, descarta segunda onda de Covid-19 em Manaus.

De acordo com o diretor técnico do grupo, Drº Eurian, o aumento de casos já era esperado e as pessoas que procuram os hospitais atualmente são as que ficaram reclusas durante a quarentena.

“Não acreditamos numa segunda onda devastadora como foi tão alarmado”, disse o médico acompanhado do presidente do grupo, Luis Alberto Nicolau.