Secretário dos EUA, Mike Pompeo, vem a região norte do Brasil

Redação AM POST

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, desembarca na tarde desta sexta-feira (18) em Boa Vista, Roraima acompanhado do chanceler Ernesto Araújo para destacar o apoio do governo Trump à democracia na Venezuela e discutir a imigração de venezuelanos ao Brasil. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, está desde quarta-feira (16) na capital para preparar a chegada da autoridade.

“O secretário Pompeo irá ressaltar a importância do apoio dos EUA e do Brasil ao povo venezuelano em seu momento de necessidade, visitando migrantes venezuelanos que fogem do desastre provocado pelo homem na Venezuela”, diz trecho de nota da embaixada norte-americana.

O deputado federal Eduardo (PSL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos), ambos filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), também estão na região norte nesta sexta-feira (18). Eles chegaram ontem (17) a Manaus e devem acompanhar a delegação norte americana.

Essa é a a primeira visita de uma liderança americana ao Brasil na gestão do presidente Bolsonaro. O Palácio do Planalto tem muito a se beneficiar com a vinda de Pompeo na exploração da imagem do governo norte-americano. A principal expectativa do governo com a vinda do secretário são os esperados acenos sobre a Amazônia.